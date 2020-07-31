Пластический хирург объяснил внезапное изменение внешности Бабкиной

Москва, 31 июля. Российская исполнительница народных песен Надежда Бабкина в последнее время стремительно помолодела, вероятно прибегнув к медицинскому вмешательству. Пластический хирург Владимир Плахотин считает, что ее стремление выглядеть моложе связано с личной жизнью.

В разговоре с корреспондентом iReactor специалист допустил, что Бабкина использует «уколы красоты», но ничего плохого в этом не усмотрел.

«Не то что не вредно, а, я считаю, это полезно. Потому что, когда женщина стремится быть молодой, значит, у нее есть любимый человек. И вот ради этого человека она стремится быть красивой, стремится быть женщиной. Значит, у нее с сексом все в порядке, у нее прекрасный гормональный фон», — полагает Плахотин.

В то же время он предостерег певицу от серьезных операций, утверждая, что ей достаточно небольших подтяжек под местной анестезией.

«Я думаю, глядя на нее, что она, во-первых, не курит, следит за своим здоровьем, правильно питается, ведет активную половую жизнь, чего бояться-то? У нее прекрасное состояние организма, пускай делает — в руках грамотного специалиста», — добавил хирург.

Однако многие поклонники придерживаются иного мнения. Недавно они высмеяли певицу за чрезмерное увлечение пластикой и фотошопом, передает «Утро.ру».