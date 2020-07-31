Садовод Фурсов развеял мифы о поливе растений

Август — время налива плодов и созревания урожая. Многие дачники в этот период задаются вопросом: как ухаживать за растениями в это время и не сгубить их обильным поливом. Кандидат сельскохозяйственных наук, агроэксперт и известный садовод Николай Фурсов поделился полезными советами и развеял самые популярные мифы о поливе. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

Конец июля в некоторых регионах России выдался дождливым. По прогнозам синоптиков, таким может быть и начало августа. Как следить за поливом растений на дачах и огородах в сезон дождей? Николай Фурсов ответил на этот вопрос.

«Если идут дожди, и грунт — открытый, надо просто смотреть, насколько и на какую глубину промокла земля. Многие думают, что, если идут дожди, поливать не надо. На самом деле дожди — это поверхностная влага, 2–3 сантиметра может быть, и все. Но у кого заливает сильно — там уже деваться некуда, воду надо просто отводить», — сказал Николай Фурсов в комментарии ФАН.

Еще один популярный миф: прекращение полива в период созревания плодов. Николай Фурсов развеял это заблуждение.

«Полив обязательно должен быть. Даже сейчас, в момент созревания плодов, почва должна быть влажной на глубину 30–40 сантиметров. Обязательно, чтобы корни все-таки питались. Сейчас идет налив плодов, а также созревание ранних или первых плодов на растениях. Пока еще — не основное время плодоношения. Поэтому поливать надо: при этом поливать аккуратно, не заливать <…> Земля не должна пересыхать. Многие думают, что в период созревания, чтобы плоды были слаще, надо прекращать поливы. Ничего подобного: поливы продолжаем», — подчеркнул Николай Фурсов.

Есть и другая крайность: некоторые садоводы и огородники считают, что поливать нужно строго каждый день, либо делать это по четкому графику. Агроэксперт отметил, что никакой необходимости в таких жестких правилах нет, и рассказал, как определить оптимальную увлажненность почвы.