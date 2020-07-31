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Новороссия

Пасечник: Реорганизация угольной промышленности ЛНР повысит зарплату шахтерам

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Леонид Пасечник

Реорганизация угольной промышленности не только увеличит производительность шахт, но позволит повысить зарплаты шахтеров, уверен глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

В эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей глава ЛНР рассказал о проведенной в республике реорганизации угольной отрасли, повысившей производительность шахт и увеличившей рентабельность продукции. Кроме того, Пасечник напомнил о создании государственного предприятия «Восток-уголь», на котором сейчас трудятся около 30 тысяч работников. Подробности далее.

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