Пасечник: Реорганизация угольной промышленности ЛНР повысит зарплату шахтерам

Реорганизация угольной промышленности не только увеличит производительность шахт, но позволит повысить зарплаты шахтеров, уверен глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

В эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей глава ЛНР рассказал о проведенной в республике реорганизации угольной отрасли, повысившей производительность шахт и увеличившей рентабельность продукции. Кроме того, Пасечник напомнил о создании государственного предприятия «Восток-уголь», на котором сейчас трудятся около 30 тысяч работников. Подробности далее.