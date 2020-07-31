Семья из четырех человек обнаружена мертвой на турбазе в Алтайском крае

Москва, 31 июля. Безжизненные тела четырех человек, в том числе двух детей, обнаружены в номере на турбазе «Глобус» в Алтайском крае. Погибшие являются членами одной семьи. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил собственный источник.

По имеющейся информации, тела были обнаружены 31 июля, однако сильные гнилостные изменения свидетельствую о том, что их смерть могла наступить около пяти дней назад.

Причина смерти пока неизвестна, отмечается лишь, что признаки насильственной смерти отсутствуют. Подробные обстоятельства и причину гибели семьи будут устанавливать специалисты.

Подчеркивается, что семья заселилась на турбазу 26 июля, и с тех пор их никто не видел. По словам жильцов, неприятный запах стал ощущаться в помещении уже 27 июля.