Памела Андерсон восхитила фанатов откровенным снимком топлес

Москва, 31 июля. Американская модель и актриса Памела Андерсон обрадовала фанатов новым снимком топлес. Фотографию звезда разместила в своем профиле в социальной сети Instagram.

Откровенный архивный снимок был сделан во времена карантина, введенного для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 53-летняя знаменитость запечатлена топлес на черно-белом кадре. Оголенные части тела Памела Андерсон прикрыла рукой и полупрозрачной тканью. На голове актрисы — маска для сна.

«Карантин», — подписала новый снимок американская модель.

Фотография набрала почти два десятка тысяч лайков и десятки восторженных комментариев. Позже звезда ограничила доступ к комментариям.

«Все еще самая красивая женщина в мире», «Не думаю, что карантин может вас остановить», — написали восхищенные поклонники.

Памела Андерсон решила удивить своих подписчиков в Instagram откровенным снимком. Звезда опубликовала черно-белую фотографию, на которой она лежит на кровати в футболке и коротких шортах. В одной руке у актрисы бокал шампанского, а в другой — смартфон. Такой необычной публикацией Андерсон поздравила своих подписчиков с днем Канады, который отмечается 1 июля. «Ридус» ранее рассказал, как Памела Андерсон стала секс-символом Америки.