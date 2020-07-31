Россияне привозят из отпуска в Турции хламидий, бородавки и генитальный герпес

Москва, 31 июля. Турция - это не только популярное курортное направление у россиян. Некоторые заводят там мимолетные романы, устраивают «жаркие» ночи, а затем возвращаются с половыми инфекциями. Специалисты напомнили женщинам о безопасности при половых отношениях, сообщает Nation News.

Встречаются случаи, когда отдых в Турции заканчивается беременностью или заражением инфекциями, передающимися половым путем, отметила руководитель «Женского медицинского центра» Татьяна Кузнецова.

По словам заведующего «Кожно-венерологического диспансера» №1 Ильдара Файзуллина, сложно вести статистику по россиянам, которые заразились половыми инфекциями в Турции. Есть пациенты, которые не раскрывают обстоятельства заражения, возможные причины.

Врач напомнил, какие заболевания можно «привезти» из-за границы.

«Встречаются и хламидийные инфекции, микоплазменные, аногенитальные бородавки, генитальный герпес», — сказал заведующий.

Руководитель Координационного совета Всероссийского «Объединения людей, живущих с ВИЧ» Владимир Маяновский отметил, что по официальным данным, в Турции насчитывается 7000 больных ВИЧ, однако их может быть в два раза больше. Он подчеркнул, что даже при небольшом количестве инфицированных в какой-либо стране, нужно понимать, что контрацепция является обязательной.

Стоит напомнить, что Турция лидирует в неформальном рейтинге как страна, где чаще всего россиянки изменяют своим супругам.