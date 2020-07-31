Шаманов к юбилею десантных войск представил книгу о первых командующих ВДВ

Москва, 31 июля. Российская ассоциация героев презентовала к 90-летию ВДВ книгу о жизненном пути четырех командующих, с которых начиналось формирование Воздушно-десантных войск. Автором книги стал глава думского оборонного комитета, Герой России, доктор технических наук, генерал-полковник Владимир Шаманов, передает Федеральное агентство новостей.

Книга «Командующие ВДВ Великой Отечественной войны» посвящена первому командующему — дважды Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Василию Глазунову, второму командующему ВДВ, генерал-лейтенанту Александру Капитохину, третьему командующему генерал-лейтенанту Ивану Затевахину и четвертому — Герою Советского Союза генерал-полковнику Василию Глаголеву.

«Я уверен, что книга о талантливых военачальниках, людей высокой пробы, вынесших на своих плечах лихолетье Великой Отечественной войны и защитивших страну от немецко-фашистского рабства, найдет живой отклик читателей и прежде всего молодежи — кому, возможно, посчастливится встать в строй Воздушно-десантных войск», — считает Шаманов.

На презентации с участием героев Отечества и ветеранов ВДВ также прошел премьерный показ трейлера к художественному фильму «С неба и в бой», посвященному другому легендарному командующему ВДВ — Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову. Считается, что за 25 лет командования именно он создал современные Воздушно-десантные войска.

На презентации книги присутствовал его сын, разведчик, генерал-полковник Виталий Маргелов.

Напомним, в это воскресенье в России отмечается 90-летие Воздушно-десантных войск. Днем рождения ВДВ считают 2 августа 1930 года: в этот день на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые с бомбардировщика ТБ-3 на парашютах было выброшено десантное подразделение из 12 человек. Во время этого эксперимента военные теоретики увидели перспективу и преимущества парашютно-десантных частей и их возможности по быстрому охвату противника по воздуху.