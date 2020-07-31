Тосунян о списании средств с неактивных счетов россиян: Есть риск злоупотребления

Банки хотят получить право списывать деньги за обслуживание счета или в пользу кредита в тех случаях, когда у клиента поменялись идентификационные данные, но он не выходит на связь, чтобы об этом уведомить. Такие предложения готовит Абсолют Банк в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ — механизма совершенствования нормативно-правовой базы по регулированию финансового рынка.

Никто не говорит, что нужно списывать все средства со счетов, но банк должен списывать со счета неактивного клиента те деньги, которые он должен. Я думаю, что во многих странах действует такая форма: по оставленным координатам банк уведомляет клиента, что со счетом будут выполнены определенные операции. И обычно в этом случае должники проявляются сами.

Потому что засорять баланс банка многолетним отсутствием движения средств тоже совершенно не нормально. Как и постоянный учет требований клиента при отсутствии реакции с его стороны.

Я не назову точное количество таких счетов, но даже если взять всего один процент – это все огромная нагрузка на отчетность, на баланс. Как раз сейчас речь идет о том, чтобы банк в одностороннем порядке списывал задолженности, а остаток депонировал в Центробанке.

Здесь существует несколько нормативных документов, но в целом это — гражданский кодекс и банковские нормативные акты.

Это предложение не принимают под предлогом защиты прав потребителей. Конечно, возможна ситуация, когда клиент на долгие годы оказался не в состоянии выплачивать задолженность. Например, человек заболел. Но банки же ставят вопрос не только о тех, кто десятилетиями «не просыпается», но и о тех, кто год не реагирует на обращение. Чтобы можно было списывать с его счета те задолженности, которые на нем числятся.

Здесь, безусловно, нужно следить, чтобы банки не злоупотребляли такой возможностью, проводя лишние списания. Это требует аккуратного регулирования.

Но простым, честным гражданам беспокоится не о чем. Беспокоиться надо, если вы — богатый забывчивый клиент, и забыли свои миллионы на каком-то счету.