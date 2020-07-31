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Тосунян о списании средств с неактивных счетов россиян: Есть риск злоупотребления

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  • Гарегин Тосунян
    Гарегин Тосунян
    Президент Ассоциации российских банков

Тосунян о списании средств с неактивных счетов россиян: Есть риск злоупотребления

Банки хотят получить право списывать деньги за обслуживание счета или в пользу кредита в тех случаях, когда у клиента поменялись идентификационные данные, но он не выходит на связь, чтобы об этом уведомить. Такие предложения готовит Абсолют Банк в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ — механизма совершенствования нормативно-правовой базы по регулированию финансового рынка.

Никто не говорит, что нужно списывать все средства со счетов, но банк должен списывать со счета неактивного клиента те деньги, которые он должен. Я думаю, что во многих странах действует такая форма: по оставленным координатам банк уведомляет клиента, что со счетом будут выполнены определенные операции. И обычно в этом случае должники проявляются сами.

Потому что засорять баланс банка многолетним отсутствием движения средств тоже совершенно не нормально. Как и постоянный учет требований клиента при отсутствии реакции с его стороны.

Тосунян о списании средств с неактивных счетов россиян: Есть риск злоупотребления

Я не назову точное количество таких счетов, но даже если взять всего один процент – это все огромная нагрузка на отчетность, на баланс. Как раз сейчас речь идет о том, чтобы банк в одностороннем порядке списывал задолженности, а остаток депонировал в Центробанке.

Здесь существует несколько нормативных документов, но в целом это — гражданский кодекс и банковские нормативные акты.

Это предложение не принимают под предлогом защиты прав потребителей. Конечно, возможна ситуация, когда клиент на долгие годы оказался не в состоянии выплачивать задолженность. Например, человек заболел. Но банки же ставят вопрос не только о тех, кто десятилетиями «не просыпается», но и о тех, кто год не реагирует на обращение. Чтобы можно было списывать с его счета те задолженности, которые на нем числятся.

Тосунян о списании средств с неактивных счетов россиян: Есть риск злоупотребления

Здесь, безусловно, нужно следить, чтобы банки не злоупотребляли такой возможностью, проводя лишние списания. Это требует аккуратного регулирования.

Но простым, честным гражданам беспокоится не о чем. Беспокоиться надо, если вы — богатый забывчивый клиент, и забыли свои миллионы на каком-то счету.

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