Россия отмечает 90-летие Воздушно-десантных войск

День Воздушно-десантных войск отмечается сегодня в России. Это означает показательные выступления на площадях, концерты с неизбежным «Расплескалась синева, расплескалась!..» и столь же неизбежное «десантирование» причастных в фонтаны.

Вроде бы все как всегда и… нет, не как всегда. Потому что сегодня с момента образования отечественных ВДВ исполняется ровно 90 лет.

Праздник для всей страны

В преддверии нынешней годовщины на интернет-портале Минобороны России открылся новый мультимедийный раздел, посвященный знаменательной дате. Но этим торжественные мероприятия, конечно, не исчерпываются.

1 августа состоялась праздничная литургия в Главном храме Вооруженных Сил РФ. В этот же день на полигоне гвардейской мотострелковой Таманской дивизии «Алабино» прошел военно-спортивный праздник, в ходе которого гости смогли увидеть демонстрационные полеты авиации, выставки перспективных образцов военной техники ВДВ, десантирование военнослужащих из самолетов и вертолетов, а также показательные выступления спортсменов-парашютистов.

Непосредственно сегодня состоится возложение цветов и гирлянд к памятнику воинам-десантникам на Суворовской площади в Москве, с участием командующего и военнослужащих ВДВ, а также представителей Союза десантников России, ДОСААФ, ветеранских и военно-патриотических организаций.

По традиции, завершающим мероприятием празднования станет мероприятие на улице Ильинка и Красной Площади «Ильин день — день ВДВ», в рамках которого состоится крестный ход, литургия на Лобном месте, плац-парад оркестра ВДВ, выступление роты почетного караула Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, а также прохождение торжественным маршем парадных расчетов Воздушно-десантных войск в различной форме одежды и экипировке.

Пока ВДВ и все причастные отмечают свой праздник, что называется, «во всеоружии», совершим краткий экскурс в историю.

«Войска дяди Васи»

Прологом к появлению отечественных частей ВДВ стала довольно нетривиальная операция РККА. В осажденном басмачами городе Гарм (сегодня это Таджикистан) была высажена с воздуха группа красноармейцев, которая при поддержке местных жителей разгромила банду, вторгшуюся из-за границы.

Однако днем рождения Воздушно-десантных войск стало совсем другое событие. 2 августа 1930 года на войсковом учении Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек. Эту дату в нашей стране и принято отмечать как День ВДВ.

С тех пор отечественные бойцы-парашютисты неоднократно доказали, что лозунг «Никто, кроме нас!» для ВДВ — не пустые слова. Советские Воздушно-десантные войска закалились в боях Великой Отечественной, но пика своего развития достигли в 1970-е, когда их командующим являлся Герой Советского Союза генерал армии Василий Маргелов. Недаром при нем даже аббревиатуру ВДВ расшифровывали в шутку как «Войска дяди Васи».

Кстати, о «синеве», которая «разлилась по беретам». В 1967 году Маргелов утвердил в качестве уставного головного убора советских ВДВ малиновый берет, похожий на береты «красных дьяволов» — британских парашютистов. Но эта новация не прижилась. Вскоре, по совету своего друга и ветерана ВДВ генерала Ивана Лисова, Маргелов решил заменить малиновые береты на голубые. В 1969 году это нововведение было закреплено приказом министра обороны. С тех пор голубой берет стал неотъемлемым символом отечественной крылатой пехоты.

В связи с этим вспоминается один показательный момент. Когда в 1977 году, фактически по заказу ВДВ (читай — Маргелова), режиссер Андрей Малюков снимал фильм «В зоне особого внимания», то он собирался героев картины, десантников-разведчиков, продемонстрировать, как им и полагалось, в зеленых беретах, но…

«…Маргелов категорически, в свойственных ему ярких и сочных выражениях, объяснил мне, что он за голубой берет готов порвать глотку каждому. И голубой берет обязательно должен быть на головах наших героев… А голубой берет, конечно, это яркое пятнышко и по законам разведки, это не должно было быть, но здесь это некий символ рода войск», — поделился воспоминаниями режиссер.

В общем, в нарушение всех полевых наставлений, ради пестования символа крылатой пехоты, пришлось героям картины щеголять в кадре в голубых беретах. Маргелов остался доволен. Зрители — тоже!

Именно Маргелов превратил ВДВ не просто в полноценный отдельный род войск, но и в особую идеологию. В религию, если угодно. В боевое братство тех, кто ничего не боится и никогда не сдается.

«В случае войны парни в голубых беретах будут брошены в пасть агрессору, с целью разорвать эту пасть», — это Маргелов. «Сбит с ног — сражайся на коленях, идти не можешь — лежа наступай!» — это тоже Маргелов.

За время службы в ВДВ Маргелов совершил более шестидесяти прыжков с парашютом. Последний из них — в 65-летнем возрасте.

Мужество высшего класса

4 марта 1990 года Маргелова не стало, но память о нем живет до сих пор. 25 июля в парке «Патриот» состоялось открытие памятника легендарному командующему ВДВ генералу армии Василию Маргелову и сквера Воздушно-десантных войск «Аллея Дяди Васи» с участием представителей Минобороны России, командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, а также представителей государственных, ветеранских и общественных организаций.

Но вернемся к воздушно-десантным частям. Символично, что именно с них начался эксперимент по переводу ВС России на контрактный способ комплектования.

Доблестно пройдя Афганистан, две чеченских войны, «войну трех восьмерок» с Грузией, а также приняв участие в Сирийской кампании, отечественные ВДВ сегодня являются высокомобильным резервом Верховного Главнокомандующего ВС РФ. Проще говоря, ВДВ — эта «пожарная команда», которая в случае возникновения чрезвычайной ситуации готова по первому же приказу в кратчайшие сроки выдвинуться в нужную точку страны/континента/планеты (актуальное подчеркнуть), чтобы любой ценой выполнить там поставленную боевую задачу.

Даже если придется длительное время действовать в отрыве от главных сил. Даже без снабжения. Даже в окружении, где «тылом» будет только прикрывающий спину товарищ. Любой ценой. Но выполнить. Потому что элита. Потому что «Войска дяди Васи» и «Никто, кроме нас!»

«ВДВ — это мужество высшего класса, храбрость первой категории, боевая готовность номер один», — говаривал Маргелов.

Такими наши десантники были, такими и остались. Вот это страна и отмечает 2 августа. Слава ВДВ!