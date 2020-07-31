Путин обсудил с Совбезом задержанных в Белоруссии россиян

Москва, 31 июля. Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности ситуацию вокруг задержания в Белоруссии граждан РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле выразили надежду на скорейшее освобождение россиян.

«Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены», — отметил Песков.

Ранее стало известно, что задержанные россияне направлялись в Стамбул транзитом через Белоруссию, поскольку имели трудовой контракт с местным предприятием.