Марков объяснил войну с советскими памятниками в Польше крахом ее «имперского проекта»

Власти Польши всячески стимулируют развитие «вандалистского направления» в деятельности неонацистских организаций по всей стране – и их старания дают отменные «всходы». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заявил директор института политических исследований Сергей Марков.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что посольство РФ в Варшаве выясняет подробности акта насилия, совершенного в польской Легнице по отношению к скульптуре маршала Константина Рокоссовского. Напомним, в ночь со среды на четверг памятник весом 600 килограмм, являющийся частью экспозиции легницкого Музея меди, был похищен с кладбища Красной армии. Позже его обнаружили на поле у Щитницкой улицы — уже без головы.

«Безусловно, здесь постарались фашистские элементы, — убежден Марков. — Они ненавидят все советское за победу над нацизмом, который, как следует из многочисленных международных исследований, постепенно возрождается в европейских странах — что мы и видим на примере Польши».

Фашистская идеология в ее русофобской форме активно поддерживается правительствами Евросоюза, продолжил политолог. По его словам, плоды их трудов в самой сочной форме можно увидеть, если взглянуть на Украину и Прибалтику.

«Так что ждать помощи в расследовании инцидента от польских властей нет никакого смысла, — считает эксперт. — И уж тем более будет неразумно ждать от них извинений. Ведущие политики в этой стране придерживаются правых взглядов, и я не удивлюсь, если они даже поддержат эту экстремистскую акцию».

Логично затронув тему уважения к истории, собеседник ФАН заметил, что фашисты никогда этим не отличались.

«В том, что нацистские идеи возрождаются именно в Польше, нет ничего удивительного, — заявил Марков. — В 20-30-е годы прошлого века там был силен собственный фашизм (безотносительно к Гитлеру), воплощенный в режиме Юзефа Пилсудского. Он тесно связан с ностальгией по польской империи, Речи Посполитой, по тому времени, когда она была одной из ведущих империй Восточной Европы».

Однако, резюмировал политолог, Россия победила в этой схватке «имперских проектов», оставив далеко позади как Польшу, так и Швецию, которая в свое время претендовала на роль европейского гегемона.