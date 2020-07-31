Кравчук отверг предоставление особого статуса Донбассу

Киев, 31 июля. Глава делегации Киева в контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук не поддержал предоставление особого статуса Донбассу.

Первый президент Украины заявил, что ему непонятно, что такое «особый статус». По его словам, он может воспринять только «особую систему управления». Такое решение Кравчук назвал компромиссом.

Кравчук предложил дать Донбассу не меньше прав, чем другим регионам. Он подчеркнул, что речь идет только о системе местного самоуправления.

«Мы должны выписать, что такое «особый статус управления регионами». Как я это вижу: надо, чтобы они имели не меньше прав и свобод, чем имеют другие регионы Украины. Потому что вернуть их в таком состоянии, как было раньше — это уже не так просто», — объяснил он в интервью изданию «Общественные Новости».

Глава делегации добавил, что компромиссы не могут касаться суверенитета Украины.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назначил Кравчука главой делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Этим же указом Зеленский отстранил Леонида Кучму от должности главы делегации.

Ранее Кравчук заявил, что Украина — это плуг, который должен «переть» президент и все остальные. Так первый президент Украины прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по торговой блокаде неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.