Польский активист Тыц назвал истинных виновников акта вандализма в Легнице

Легница, 31 июля. Известный польский активист Ежи Тыц заявил, что в вопиющем акте вандализма в городе Легница виноваты не только те, кто совершил его, но и власти страны, активно продвигающие русофобскую политику.

Основатель и руководитель общественной организации «Курск» прокомментировал Федеральному агентству новостей инцидент с похищением и обезглавливанием скульптуры прославленного советского полководца Константина Рокоссовского.

«Конечно, это очередной акт хамства и вандализма, совершенный поляками, — посетовал Тыц. — В данном преступлении двое виновных. В первую очередь, те, кто полез на кладбище, украл скульптуру, отрубил ей голову, и, скорее всего, постарается теперь продать на металлолом».

Но также причастны к этому, по словам собеседника ФАН, «наши «любимые» политики во главе с главным польским русофобом — президентом Анджеем Дудой.

«Это по их вине все происходит, — выразил уверенность активист. — Потому что у них такая позиция — антироссийская риторика стала уже религией. Официальной. Понимаете? Они разжигают ненависть, чтобы собрать вокруг себя как можно больше русофобов. И пока это получается».

После этого возмутительного происшествия Тыц считает, что президент и министр иностранных дел Яцек Чапутович должны сброситься и на свои деньги восстановить этот памятник.

«Так должно быть, — заявил глава «Курска». — Полиция этим делом обязательно займется. Так как это не отдельно стоящий памятник, а памятник, который был на кладбище. А кладбище, даже сейчас, когда еще действует закон о декоммунизации, все равно — неприкосновенное место».

Совершивших этот акт вандализма надо искать, сказал Тыц, который полагает, что найти преступников не так уж и сложно

«Если их найдут, то прокурор, я надеюсь, вынесет обвинительный приговор», — заключил собеседник ФАН.

Накануне стало известно, что группа вандалов похитила в Легнице с мемориального кладбища скульптуру легендарного советского и польского военачальника, дважды Героя Советского союза Константина Рокоссовского. Позже обезглавленная скульптура была найдена польскими полицейскими.

Отметим, что в Легнице, как и на западе страны, долгие годы располагался штаб Северной группы войск, из-за чего в Польше ее называли «Малой Москвой».

Ранее Ежи Тыц рассказал, что его соотечественники боятся называть советских солдат своими освободителями во Второй мировой войне.