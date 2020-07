Какой аппарат выбрать для чистки лица и как правильно использовать в домашних условиях

Зачем нужен прибор для чистки лица? Как выбрать аппарат для домашнего применения? Как правильно проводить процедуру и кому она противопоказана? Разбираемся в тонкостях чистки лица в домашних условиях.

Аппараты для чистки лица делятся на три группы:

брашинги;

вакуумные;

ультразвуковые.

Первые представляют собой щеточки, которые отшелушивают ороговевшие клетки эпидермиса путем механического воздействия. Работают они как скраб, а потому могут травмировать живые клетки.

Вакуумные приборы для чистки лица действуют как присоски. Специальная трубка всасывает отмершие клетки и одновременно массирует кожу. В умелых руках прибор улучшает кровообращение тканей и очищает поры. Но для домашнего применения не подходит, потому что велик риск надавить сильнее и получить синяк на лице.

Ультразвуковые аппараты для чистки лица востребованы в салонах красоты и подходят для домашнего применения. Навредить таким себе практически невозможно.

Для чего нужен аппарат для чистки лица

Процедура УЗ-пилинга — одна из самых популярных в косметологических салонах. Она предшествует большинству уходовых процедур, помогает подготовить кожу к воздействию профессиональных средств. УЗ-чистка обеспечивает несколько эффектов:

удаляет ороговевший кожный слой;

устраняет поверхностные сальные пробки;

выравнивает рельеф, благодаря чему лицо выглядит ухоженным, свежим;

выполняет легкий массаж.

По словам косметолога Ольги Фем, ожидать чудес от этой процедуры не стоит. Прибор для чистки лица не способен избавить от глубоких сальных пробок, высыпаний и пигментации. Он выполняет легкий поверхностный пилинг, точно такой же, как химический или ферментный пилинг.

Он удобен и будет полезен, если вы хотите:

быстро привести лицо в порядок перед важным мероприятием и добиться гладкости кожи, на которую макияж ляжет ровно;

усилить эффект домашних уходовых процедур — после УЗ-чистки активные компоненты маски, сыворотки лучше проникают в кожу;

улучшить вид кожи перед поездкой к морю, когда химические пилинги противопоказаны.

Использовать аппарат для чистки лица безопасно летом. Он не повышает восприимчивость кожи к ультрафиолету и не увеличивает риск появления пигментных пятен.

Аппарат для ультразвуковой чистки лица — как выбрать

Устройство представляет собой портативный блок с лопаткой, которая излучает ультразвуковые волны. Они действуют только на поверхности эпидермиса и не проникают вглубь. Сила излучения должна быть достаточной для удаления отмерших клеток и сальных пробок в порах. Потому обращайте внимание на следующие особенности устройств.

Мощность. Она варьируется в пределах 0,5–2 Вт/см 2 . Чем выше мощность, тем эффективнее работает прибор. Выбирайте тот, что может выдать большую.

Она варьируется в пределах 0,5–2 Вт/см . Чем выше мощность, тем эффективнее работает прибор. Выбирайте тот, что может выдать большую. Частота. Этот параметр указывает на частоту колебаний волн, которые проходят по поверхности лица. Оптимальна частота в диапазоне 21–28 кГц, ее достаточно для заметного эффекта после процедуры.

Этот параметр указывает на частоту колебаний волн, которые проходят по поверхности лица. Оптимальна частота в диапазоне 21–28 кГц, ее достаточно для заметного эффекта после процедуры. Режимы. Основные режимы устройства — непрерывный и импульсный. Первый подразумевает работу в течение определенного времени, второй — чистку и микромассаж тканей. Дополнительно устройство может обладать функцией фонофореза. Это физиотерапевтическая процедура, которая улучшает поглощение тканями косметических средств.

Основные режимы устройства — непрерывный и импульсный. Первый подразумевает работу в течение определенного времени, второй — чистку и микромассаж тканей. Дополнительно устройство может обладать функцией фонофореза. Это физиотерапевтическая процедура, которая улучшает поглощение тканями косметических средств. Вес. Важно учитывать, что при домашнем применении вам придется держать лопатку на весу 10–15 минут. А если она весит много, это банально неудобно. Выбирайте устройство с облегченной лопаткой для комфортного применения.

Ориентируйтесь не на цену, а на производителя. Среди устройств много недорогих, но от неизвестных брендов. Нет гарантии, что прибор no name прослужит вам долго и будет выполнять функции, которые заявлены в описании. Авторитетные бренды среди производителей аппаратов для чистки лица: Gezatone, US Medica, Beurer.

Как использовать прибор для чистки лица

Проводить чистку можно 2-3 раза в год или по необходимости через месяц-полтора. По словам косметолога Кристины Тулаевой, при первой процедуре удается удалить не более 30% закрытых комедонов и сальных пробок. Но если провести вторую процедуру через 3-5 дней, пока роговой слой рыхлый, можно убрать все оставшиеся загрязнения в порах.

Перед использованием прибора лицо нужно очистить, а во время процедуры — руководствоваться инструкцией к устройству. После окончания чистки нанесите на лицо маску, сыворотку, а закончите процедуру увлажняющим или питательным кремом.

Нельзя использовать аппарат в период активных высыпаний на коже, при герпесе, раздражении, кожных болезнях. Противопоказаниями являются беременность, онкология и поражения лицевого нерва. А если вы проходили курс химических пилингов, с УЗ-чисткой стоит подождать до полного восстановления кожи.