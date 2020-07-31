Какой аппарат выбрать для чистки лица и как правильно использовать в домашних условиях

Зачем нужен прибор для чистки лица? Как выбрать аппарат для домашнего применения? Как правильно проводить процедуру и кому она противопоказана? Разбираемся в тонкостях чистки лица в домашних условиях.
Аппараты для чистки лица делятся на три группы:
- брашинги;
- вакуумные;
- ультразвуковые.
Первые представляют собой щеточки, которые отшелушивают ороговевшие клетки эпидермиса путем механического воздействия. Работают они как скраб, а потому могут травмировать живые клетки.
Вакуумные приборы для чистки лица действуют как присоски. Специальная трубка всасывает отмершие клетки и одновременно массирует кожу. В умелых руках прибор улучшает кровообращение тканей и очищает поры. Но для домашнего применения не подходит, потому что велик риск надавить сильнее и получить синяк на лице.
Ультразвуковые аппараты для чистки лица востребованы в салонах красоты и подходят для домашнего применения. Навредить таким себе практически невозможно.
Для чего нужен аппарат для чистки лица
Процедура УЗ-пилинга — одна из самых популярных в косметологических салонах. Она предшествует большинству уходовых процедур, помогает подготовить кожу к воздействию профессиональных средств. УЗ-чистка обеспечивает несколько эффектов:
- удаляет ороговевший кожный слой;
- устраняет поверхностные сальные пробки;
- выравнивает рельеф, благодаря чему лицо выглядит ухоженным, свежим;
- выполняет легкий массаж.
По словам косметолога Ольги Фем, ожидать чудес от этой процедуры не стоит. Прибор для чистки лица не способен избавить от глубоких сальных пробок, высыпаний и пигментации. Он выполняет легкий поверхностный пилинг, точно такой же, как химический или ферментный пилинг.
Он удобен и будет полезен, если вы хотите:
- быстро привести лицо в порядок перед важным мероприятием и добиться гладкости кожи, на которую макияж ляжет ровно;
- усилить эффект домашних уходовых процедур — после УЗ-чистки активные компоненты маски, сыворотки лучше проникают в кожу;
- улучшить вид кожи перед поездкой к морю, когда химические пилинги противопоказаны.
Использовать аппарат для чистки лица безопасно летом. Он не повышает восприимчивость кожи к ультрафиолету и не увеличивает риск появления пигментных пятен.
Аппарат для ультразвуковой чистки лица — как выбрать
Устройство представляет собой портативный блок с лопаткой, которая излучает ультразвуковые волны. Они действуют только на поверхности эпидермиса и не проникают вглубь. Сила излучения должна быть достаточной для удаления отмерших клеток и сальных пробок в порах. Потому обращайте внимание на следующие особенности устройств.
- Мощность. Она варьируется в пределах 0,5–2 Вт/см2. Чем выше мощность, тем эффективнее работает прибор. Выбирайте тот, что может выдать большую.
- Частота. Этот параметр указывает на частоту колебаний волн, которые проходят по поверхности лица. Оптимальна частота в диапазоне 21–28 кГц, ее достаточно для заметного эффекта после процедуры.
- Режимы. Основные режимы устройства — непрерывный и импульсный. Первый подразумевает работу в течение определенного времени, второй — чистку и микромассаж тканей. Дополнительно устройство может обладать функцией фонофореза. Это физиотерапевтическая процедура, которая улучшает поглощение тканями косметических средств.
- Вес. Важно учитывать, что при домашнем применении вам придется держать лопатку на весу 10–15 минут. А если она весит много, это банально неудобно. Выбирайте устройство с облегченной лопаткой для комфортного применения.
Ориентируйтесь не на цену, а на производителя. Среди устройств много недорогих, но от неизвестных брендов. Нет гарантии, что прибор no name прослужит вам долго и будет выполнять функции, которые заявлены в описании. Авторитетные бренды среди производителей аппаратов для чистки лица: Gezatone, US Medica, Beurer.
Как использовать прибор для чистки лица
Проводить чистку можно 2-3 раза в год или по необходимости через месяц-полтора. По словам косметолога Кристины Тулаевой, при первой процедуре удается удалить не более 30% закрытых комедонов и сальных пробок. Но если провести вторую процедуру через 3-5 дней, пока роговой слой рыхлый, можно убрать все оставшиеся загрязнения в порах.
Перед использованием прибора лицо нужно очистить, а во время процедуры — руководствоваться инструкцией к устройству. После окончания чистки нанесите на лицо маску, сыворотку, а закончите процедуру увлажняющим или питательным кремом.
Нельзя использовать аппарат в период активных высыпаний на коже, при герпесе, раздражении, кожных болезнях. Противопоказаниями являются беременность, онкология и поражения лицевого нерва. А если вы проходили курс химических пилингов, с УЗ-чисткой стоит подождать до полного восстановления кожи.