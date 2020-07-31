ФСБ задержала контрабандиста на границе с Украиной

Ростов-на-Дону, 31 июля. Российские пограничники задержали на границе с Украиной контрабандиста, нарушитель на автомобиле пытался протаранить военнослужащих, передает пограничное управление ФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, с российской стороны к контрабандистам подъехал «УАЗ-452» без регистрационных номеров. Нарушители пытались перекинуть в автомобиль товары широкого потребления стоимостью свыше 2,5 миллиона рублей. Происшествие случилось 30 июля около населенного пункта Григорьевка Ростовской области.

«При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью», — сообщает погрануправление.

Во время задержания пограничникам пришлось применить оружие, контрабандист получил ранение левого бедра. Сейчас злоумышленнику оказана медицинская помощь, его состоянию ничего не угрожает.

Сотрудники ФСБ изъяли автомобиль и перевозимый груз. Ведомство рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий».