Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Москва, 31 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах.

Согласно закону, голосование на выборах и референдумах может проводиться в течение нескольких дней, но не более трех. Решение о многодневном голосовании будут принимать избиркомы. Окончательное решение должно быть сформировано за 10 дней до публикации информации о назначении выборов или референдума.

Закон не предусматривает голосование по открепительным удостоверениям или досрочное голосование. Кроме того, документ разрешает проведение выборов на придомовых территориях и территориях общего пользования.

По закону, наблюдателями на выборах могут стать граждане, зарегистрированные на территории проведения выборов. Число наблюдателей может быть увеличено в три раза.

Напомним, что принятые поправки были внесены в проект закона о механизме формирования избирательных комиссий. В 2012 году этот документ был внесен в Госдуму Дмитрием Медведевым, который на тот момент занимал пост главы государства.