Свыше 1 тысячи туроператоров присоединились к программе кэшбэка за туры по России

Москва, 31 июля. Более 1 тысячи туроператоров и 2,5 тысячи гостиниц присоединились к программе стимулирования туров по России. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

В рамках программы туристы получают кэшбэк до 15 тысяч рублей при покупке тура или бронировании места. Для этого оплатить услуги необходимо банковской картой с платежной системой «Мир».

«В программе стимулирования доступных туристических поездок по России примут участие 1 100 туроператоров и 2 550 гостиниц, еще около 3 700 заявок от гостиниц находятся на рассмотрении и также могут быть включены в программу», — говорится в сообщении.

Для получения кэшбэка операцию покупки нужно провести через Интернет, а сама поездка должна длиться не менее четырех ночей либо пяти дней и стоить от 25 тысяч рублей. Сумма вернется на карту покупателя.

Программа стимулирования отечественного туризма стартует уже в августе, точные сроки пообещали сообщить в Ростуризме. На финансирование программы государство выделило 15 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза откроют границы с Россией на ранее середины августа. С начала месяца РФ возобновляет международное авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией, передает «Ридус».