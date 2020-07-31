Пассажиры узнали об отмене первых авиарейсов в Турцию

Москва, 31 июля. Международное авиасообщение возобновляется в РФ с 1 августа. Уже в начале месяца пассажирам должны быть доступны перелеты в Турцию, однако «Аэрофлот» уже отменил несколько рейсов из Москвы в Стамбул. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что причиной отмены рейсов стало «отсутствие разрешения на международные полеты». Планировавшие сначала долететь до столицы пассажиры потеряли свои билеты на внутренние рейсы. С начала месяца будут доступны перелеты в Стамбул и Анкару. Однако рейсы будут выполняться только из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.

С 10 августа российские путешественники смогут вылететь на популярные турецкие курорты — Анталью, Даламан и Бодрум

Некоторые пассажиры покупают билеты в страны, которые официально еще не открыты. На днях Общероссийское объединение пассажиров обратилось к Росавиации с предложением запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в такие направления.

За несколько дней до вылета путешественники получали сообщение, что рейс отменен из-за отсутствия разрешения на полет. Авиакомпания не возвращает деньги, но предлагает получить ваучеры на будущие перелеты.