Вильнюс, 31 июля. Литва, которая приветствует размещение американских войск на своей территории, делает себе хуже. Такого мнения придерживается политический аналитик Александр Носович.

Напомним, что глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис сообщил о размещении батальона американских солдат, которые прибудут осенью. Он выразил надежду, что они будут в Литве постоянно.

По мнению аналитика, дислоцированные в прибалтийской стране войска вовсе не являются ключом безопасности для Вильнюса. Иностранные военные могут стать поводом для эскалации ситуации в регионе.

«Для всех стран, в которых размещаются американские и натовские войска по периметру границы России, такое размещение означает только одно — они превращаются в объект первого удара в случае военного конфликта России и НАТО. Литва — не исключение», — пояснил эксперт.

Александр Носович обратил внимание, что дислокация войск США в Литве может быть нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО, подписанного в 1997 году. В документе о расширении военно-политического блока сказано, что Североатлантический альянс не должен размещать крупные контингенты в новых государствах-членах НАТО, особенно тех, которые граничат с РФ.

Аналитик констатирует, что своим прибытием в Литву войска США могут вызвать очередной виток напряженности в регионе. Он отметил, что России ничего не грозит, учитывая ее оружейный потенциал. США, при гипотетическом столкновении, защищены своей удаленностью от возможного театра военных действий. Расплачиваться придется приграничным с РФ странам, где дислоцированы американские солдаты.

Добавим, что американских солдат рады видеть и в Польше. Поляки надеются не только на защиту от мнимых угроз, но и на приток инвестиций.