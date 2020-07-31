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Аналитик объяснил, чем Литве может навредить размещение войск США

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Аналитик объяснил, чем Литве может навредить размещение войск США

Вильнюс, 31 июля. Литва, которая приветствует размещение американских войск на своей территории, делает себе хуже. Такого мнения придерживается политический аналитик Александр Носович.

Напомним, что глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис сообщил о размещении батальона американских солдат, которые прибудут осенью. Он выразил надежду, что они будут в Литве постоянно.

По мнению аналитика, дислоцированные в прибалтийской стране войска вовсе не являются ключом безопасности для Вильнюса. Иностранные военные могут стать поводом для эскалации ситуации в регионе.

«Для всех стран, в которых размещаются американские и натовские войска по периметру границы России, такое размещение означает только одно — они превращаются в объект первого удара в случае военного конфликта России и НАТО. Литва — не исключение», — пояснил эксперт.

Александр Носович обратил внимание, что дислокация войск США в Литве может быть нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО, подписанного в 1997 году. В документе о расширении военно-политического блока сказано, что Североатлантический альянс не должен размещать крупные контингенты в новых государствах-членах НАТО, особенно тех, которые граничат с РФ.

Аналитик констатирует, что своим прибытием в Литву войска США могут вызвать очередной виток напряженности в регионе. Он отметил, что России ничего не грозит, учитывая ее оружейный потенциал. США, при гипотетическом столкновении, защищены своей удаленностью от возможного театра военных действий. Расплачиваться придется приграничным с РФ странам, где дислоцированы американские солдаты.

Добавим, что американских солдат рады видеть и в Польше. Поляки надеются не только на защиту от мнимых угроз, но и на приток инвестиций.

Источник: Baltnews
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