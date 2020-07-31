Суд арестовал организатора экстремистской ячейки в Волгоградской области

Волгоград, 31 июля. Суд Волгограда арестовал мужчину, подозреваемого в организации на территории Волгоградской области экстремистской ячейки. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов области Екатерина Вальковская.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 сентября», — сообщила Вальковская.

По ее словам, в Центральном районном суде города также будет избрана мера пресечения пятерым задержанным участникам экстремистской ячейки.

Напомним, что 31 июля бойцы спецназа ФСБ ликвидировали в Волгоградской области ячейку запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат». В рамках оперативных мероприятий были задержаны организатор и пятеро участников подполья. В ходе обысков у задержанных была обнаружена в большом объеме литература экстремистского толка.