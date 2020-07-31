Сожительницу рэпера Картрайта задержали по подозрению в его убийстве

Санкт-Петербург, 31 июля. Сожительница украинского рэпера Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, задержана по делу об убийстве музыканта, передает источник в правоохранительных органах.

Правоохранители предполагают, что девушка расчленила тело артиста.

«Она доставлена в следственный отдел и задержана как подозреваемая», — пояснил источник.

По версии сожительницы, Картрайт скончался несколько дней назад, вероятно, от передозировки наркотиков. После этого она расчленила тело, чтобы скрыть факт его гибели.