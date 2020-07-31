В попавшем в ДТП в Крыму микроавтобусе находились жители ХМАО и Кубани

Симферополь, 31 июля. В микроавтобусе, который столкнулся с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму, находились жители Краснодарского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«В основном все из Краснодарского края. Есть также люди из Сургута», — сказал он.

Как сообщили очевидцы, у микроавтобуса краснодарские номера. В пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края уточнили, что транспортным средством действительно владеет житель Кубани. Услуги по перевозке оказывал житель Крыма, лицензия на данную деятельность была получена на полуострове.

Также ТАСС рассказали в оперативных службах Кубани, что среди погибших в ДТП два человека из Краснодарского края. Среди пострадавших также есть два жителя региона, в том числе беременная женщина.

ДТП с микроавтобусом Mercedes Sprinter произошло неподалеку от села Русаковка в Белогородском районе около 05.00 31 июля, пишет «Утро.ру». Автомобиль, выполнявший рейс из Краснодара, врезался в стоящий грузовик с прицепом. По предварительной версии, водитель уснул за рулем, сообщает ForPost.

Восемь человек, в том числе водитель, скончались на месте ДТП. Еще двое позднее умерли в больнице.