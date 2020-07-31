Как удалить волосы в носу: проверенные и безопасные способы

Волосы в носу есть у каждого человека. Проблемой это становится в том случае, если они слишком жесткие и видны окружающим. Расскажем, как удалить волосы в носу без вреда для здоровья.

Волосы в носу есть как у мужчин, так и у женщин.

Человеческий организм уникален. В нем нет ничего лишнего, каждая самая крохотная частичка или клеточка несёт в себе какую-либо важную функцию. Умная природа продумала всё до мельчайших подробностей, и нам лишь остаётся не навредить самим себе всякого рода бессмысленными манипуляциями.

Зачем нужны волосы в носу

Казалось бы, чем могут быть полезны крохотные волоски на внутренней поверхности ноздрей? Как бы сильно ни хотелось избавиться от раздражающей растительности, делать это полностью врачи настоятельно не рекомендуют, поскольку волоски выполняют крайне важную для здоровья работу:

— являются естественной преградой для пыли и прочей грязи, которая стремится проникнуть извне

— блокируют проход в дыхательные пути для вездесущих вирусов и бактерий, защищая своего владельца от неприятных болезней

— представляют собой природный терморегулятор, согревая вдыхаемый воздух в холодное время года, тем самым оберегая нас от простуд

— служат фильтром против неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Этими факторами объясняется тот факт, что «реснички» в носу растут у каждого из нас вне зависимости от пола и возраста. Даже новорождённые, появляясь на свет, уже имеют собственную «систему безопасности». А вот толщина, цвет и длина зависят от гендерной принадлежности. Дело в том, что в женском организме в большом количестве вырабатываются особые гормоны, которые делают волоски более светлыми, мягкими и незаметными. Тем не менее, с проблемой слишком обильной растительности сталкиваются и мужчины, и женщины. Как бы там ни было, а вылезающие за пределы ноздрей «кудри» выглядят крайне не эстетично и портят всё впечатление о внешнем виде человека. Контролировать их рост можно и нужно. Расскажем как.

Важно! Любые процедуры запрещены, если имеются заболевания носоглотки в фазе обострения.

Волосы в носу являются барьером для вирусов.

Проверенные способы убрать лишние волосы из носа дома

Избавиться от проблемы помогут в салоне красоты при помощи лазера или процедуры электролиза. Однако домашние процедуры куда более доступны, при этом хорошо справляются с поставленной задачей и не требуют никаких особых навыков и умений.

Маникюрные ножницы. Идеально для этих целей подойдёт инструмент со скругленными кончиками (такими укорачивают ногти малышам), которыми невозможно уколоть или поцарапать слизистую. В первую очередь обработайте ножнички и внутреннюю часть носа антисептиком, чтобы не занести заразу. Проводите процедуру перед зеркалом в хорошо освещённом помещении. Срезайте только видимую часть. Когда закончите — повторно проведите дезинфекцию.

Пинцет. Довольно распространенный, но совершенно неправильный метод. Хорош для бровей, а вот в случае с носом принесет только неприятности, не говоря уже о болезненности. На месте удалённого волоска неизбежно образуется хоть и небольшая, но ранка, которая рискует воспалиться и превратиться в гнойник. Кроме того, велик риск кровотечений из-за близко расположенных сосудов.

Триммер. Очень полезная штука, которую можно приобрести в любом магазине электроники и бытовой техники за сравнительно небольшую сумму. Действует по тому же принципу, что и ножницы, только укорачивая, а не удаляя волос полностью. Вам нужно только продезинфицировать насадку и поместить приборчик неглубоко в нос, дальше он всё сделает за вас.

Специализированные кремы. В магазинах косметики и парфюмерии вы найдёте довольно широкий выбор средств для депиляции, в том числе в области носа и ушей. В каждой коробочке со средством обязательно имеется инструкция, но общий принцип таков: крем наносится входящей в комплект лопаточкой, оставляется для воздействия на некоторое время, смывается водой. Безболезненно и, как говорят, эффективно, если вас не смущает тот факт, что во время сеанса дышать можно только ртом.

Воск. Больно, зато эффект сохраняется до 1 месяца. Воск сначала наносят на плотную бумажную полоску (прилагается), а ее саму — непосредственно на проблемную зону. Дают клейкому составу подействовать, после чего резким движением удаляют, придерживая кожу. В конце повреждённое место обрабатывают спиртом.

Кремы для депиляции удаляют волосы в носу быстро и безболезненно.

Какой бы способ вы ни выбрали, всегда уделяйте особое внимание дезинфекции и помните о мерах предосторожности.