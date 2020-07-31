Польша заявила о новой версии крушения самолета с президентом Качиньским

Варшава, 31 июля. Члены польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, считают, что причиной крушения лайнера стал взрыв.

Напомним, что авиакатастрофа произошла в апреле 2010 года под Смоленском. Самолет упал при заходе на посадку. Погибли все 96 человек, включая польского президента.

По мнению участников первой комиссии, которой руководил бывший глава МВД Польши Ежи Миллер, трагедия произошла по причине того, что самолет президента снизился ниже дозволенной отметки. Такой вывод не устроил нынешние власти Польши. Варшава создала новую комиссию, которую возглавил бывший глава Минобороны страны Антони Мачеревич.

Новая комиссия подготовила промежуточный отчет, в котором сказано, будто самолет не мог получить некоторые повреждения в результате падения. В документе сказано, что на борту самолета мог произойти взрыв. Члены комиссии также сослались в докладе на результаты работы польских и британских экспертов, которые обнаружили следы взрывчатых веществ на фрагментах лайнера.

Стоит отметить, что версию со взрывом в Польше «раскручивают» более пяти лет. Однако были исследованы останки погибших, но следов взрывчатки не обнаружено.

В Следственном комитете и МИД РФ категорические опровергали версию о взрывном устройстве на борту лайнера.