Мама погибшего рэпера Картрайта рассказала о последнем разговоре с сыном

Санкт-Петербург, 31 июля. Мама погибшего рэпера Энди Картрайта узнала о его смерти от друзей музыканта, которые показали ей в СМИ новости о трагедии. По словам женщины, она последний раз разговаривала с сыном три недели назад.

Женщина сообщила, что во время последнего разговора сын чувствовал себя хорошо и обещал, что вместе с семьей навсегда переберется в Украину, где он родился и вырос. Узнав о его смерти, мама попыталась дозвониться до супруги рэпера, однако та на звонки не отвечала.

Отмечается, что отношения свекрови и невестки всегда были нормальными. По словам мамы рэпера, она часто созванивалась с супругой сына.

«Ни Марина, ни Саша мне ничего не говорили о каких-то конфликтах. Нормально жили, как любая семья», — говорит женщина.

При этом она подчеркнула, что не верит в версию о том, что ее сын мог умереть от передозировки. Она подтвердила, что у него были проблемы с алкоголем, но к запрещенным веществам он пристрастия не имел, передает Пятый канал.

«Не употреблял наркотиков. Он был категорически против», — пояснила мама Картрайта.

Сегодня женщина решает вопрос о перевозке останков сына на Украину. Она также переживает о судьбе маленького внука, который может остаться без родителей, если правоохранители докажут причастность жены Картрайта к его смерти.

Ранее сообщалось, что останки рэпера Картрайта были найдены вечером 29 июля в доме на Невском проспекте. Супруга утверждала, что обнаружила мужа мертвым, решила, что причиной стали наркотики, и приняла решение избавиться от тела по частям. Свой поступок она объяснила желанием спасти супруга от позора. Следователями было возбуждено уголовное дело об убийстве. На данный момент вдова находится в статусе свидетеля.