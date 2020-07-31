Ремонт автомобилей в России может десятикратно подорожать

Москва, 31 июля. Автомобильный ремонт в России может стать дороже в десять раз из-за запрета использовать при этом подержанные запчасти. Соответствующую поправку планируется внести в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Автовладельцы опасаются, что изменения норм приведет к существенному повышению стоимости ремонта.

В частности, будет запрещено использование подержанных подушек безопасности, рулевого управления, элементов тормозной системы и глушителей. Кроме того, меры коснутся сидений, газобаллонного оборудования, ремней безопасности и других агрегатов автомобиля.

Между тем, в Минпромторге разъяснили суть предстоящих изменений, которые затронут только производителей, занимающихся ремонтными работами.

«Изменения распространяются только на производителей, о гражданах речь не идет», — подчеркнул начальник отдела технического регулирования департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дмитрий Коротаев.

При этом, по его словам, запрет на установку уже использованного газобаллонного оборудования чрезмерен. Баллоны проходят регулярную проверку на протяжении 20 лет, поэтому целесообразного их убрать из запретного списка