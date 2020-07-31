Эксперт рассказал, как через стратегические ядерные силы Китай меняет мироустройство

Развивая ядерную триаду, Китай формирует новый полюс силы на международной арене, заявил ФАН аналитик Вадим Козюлин.

Ранее глава Стратегического командования вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что в ближайшие 10 лет Соединенные Штаты Америки получат сразу двух соперников в лице Китая и России, обладающих серьезным ядерным потенциалом.

Ричард подчеркнул, что Пекин уже сейчас близок к созданию настоящей ядерной триады и к 2030 году может стать стратегическим конкурентом США на равных условиях. В итоге Вашингтону придется соперничать одновременно с КНР и Россией. В то же время Китай уже превосходит США по скорости расширения общего военного потенциала, разрабатывая новые системы управления и повышая боеготовность. Россия, в свою очередь, как проводит модернизацию систем военного управления, так и работает над повышением эффективности учений.

Директор программы ПИР-Центра, научный сотрудник дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что опасения США действительно оправданны, так как при помощи поступательного развития ядерных сил Китайская Народная Республика формирует новый полюс силы на международной арене.

«Мировая конфигурация скоро поменяется, появится новый полюс силы, который уже сейчас о себе хорошо и громко заявляет. Китай сегодня ведет напористую международную политику, где-то даже берет инициативу. Да, пока все это немножко выглядит неумело, но Китай это не смущает. Так что да, появился новый лидер, который формирует вокруг себя группировки из третьих стран из Африки и Центральной Азии. И где-то Китай наступает и на наши интересы. Поэтому опасения Вашингтона понятным — последние десятилетия после Второй мировой войны США были фактически мировым гегемоном, в каком-то смысле жандармом, устанавливающим свои порядки и правила игры. Но все меняется», — говорит эксперт.

И если раньше США были в состоянии при помощи военной силы свергать неугодные правительства и диктовать странам-лимитрофам свою волю, то Китай «срезает» эти возможности Вашингтона.

«Китай вырос в экономическом плане, фактически догнав США, в финансовом смысле теснит доллар, который сейчас как валюта для международных расчетов менее 50%, чего раньше не было. Юань же пока занимает чуть больше 5%, но этот показатель растет. Поэтому гегемония США начинает шататься. К тому же Китай семимильными шагами развивает свою оборонную промышленность, периодически удивляя мир какими-то новыми конструкциями и достижениями. И все это происходит буквально на наших глазах и еще два десятилетия назад никто такого не мог ожидать от Китая, поэтому опасения США понятны. Они теряют военное превосходства и наверно Китай добьется того, что вскоре сравняется по военной мощи с Россией и США. Соответственно, мир будет выглядеть чуть иначе, учитывая, что КНР ведет другую по сравнению с США политику в экономическом плане», — заключил собеседник ФАН.

По этой причине у Китая хорошие шансы потеснить США в глобальной экономической сфере. Ранее Чарльз Ричард заявил, что создание Соединенными Штатами системы противоракетной обороны, позволяющей защититься от российских ракет, технически нереализуемо и угрожало бы стабильности. Соответствующе заявление он сделал в ответ на вопрос о том, способна ли система ПРО США защититься «от атаки с использованием межконтинентальных баллистических ракет со стороны России». Теперь к угрозам добавился еще и Китай.

К слову, ранее аналитики американской газеты Financial Times заявили, что Россия перестала быть соперником номер один для США. Теперь в Белом доме считают, что наибольшую угрозу для Вашингтона представляет Китай.