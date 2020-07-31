Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом

Москва, 31 июля. Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова официально прокомментировала слухи о разводе с артистом. По ее словам, иногда они с мужем ругаются, но быстро мирятся.

Женщина уточнила, что в браке с Николаевым уже десять лет. Как пишет KP.Ru, слухи о разводе она назвала «небылицей».

Ранее супруга композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова отреагировала на критику поклонников, которые постоянно сравнивают ее с певицей Наташей Королевой. Она опубликовала в TikTok видео, на котором танцует под быструю музыку. Причем подписчикам не очень понравились движения Проскуряковой. Они назвали ее не самым техничным танцором.

Эта критическая тирада вызвала негодование у Проскуряковой. Она попросила хейтеров, чтобы те отстали и перестали сравнивать ее с Королевой. По словам супруги Николаева, эти отношения давно закончились. Она добавила, что проживает собственную жизнь и не собирается никого копировать.

Проскурякова занимается музыкой и воспитывает дочь от Игоря Николаева. Она снялась в нескольких фильмах, причем в картине «Тили-тили-тесто» получила главную роль.

Прежней супругой Николаева была певица Наташа Королева. Брак закончился разводом по инициативе Королевой. Сейчас она замужем за Сергеем Глушко, с которым у певицы общий сын.

Также Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.