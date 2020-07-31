Прокурор указал на забытую деталь в деле Кокорина и Мамаева

Москва, 31 июля. Прокурор попросил Мосгорсуд отменить приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и назначить новый. Он указал на забытую деталь в деле спортсменов.

Сторона обвинения отметила, что в приговоре не указывалось, что в драке был использован стул.

«Прокурор просит отменить приговор суда и постановить новый со следующими изменениями: указать на забытый в приговоре пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов в качестве оружия), учесть в приговоре роль каждого осужденного при нанесении телесных повреждений потерпевшим», — говорится в апелляционном представлении прокурора.

Защита Кокорина и Мамаева обратила внимание, что суд обвинил фигурантов дела в совершении преступлений, в котором был замечен лишь один из товарищей.

Напомним, в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями устроили две драки в столице. Футболисты напали на водителя ведущей Первого канала и на главу департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака. В отношении спортсменов возбудили уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Суд признал футболистов виновными в совершении преступления. Кокорина приговорили к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Футболисты провели в тюрьме 11 месяцев и были освобождены досрочно 17 сентября прошлого года.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Спартак» предложил Александру Кокорину трехлетний контракт.