Спортивные власти РФ продолжают контакты по претензиям к ВФЛА

Москва, 31 июля. Российские спортивные власти продолжают заниматься ситуацией с претензиями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее совет World Athletics постановил рекомендовать конгрессу организации полностью исключить из нее ВФЛА, если до 15 августа российская сторона не выплатит штраф. При этом глава Минспорта РФ Олег Матыцин подтвердил, что штраф будет выплачен.

«Это не вопрос Кремля, у нас есть спортивные власти, Министерство спорта РФ, Олимпийский комитет России», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как будет решаться этот спор и откуда возьмут средства на уплату штрафа.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что обозначенные им структуры «продолжают все необходимые контакты на этот счет».

Напомним, спор между World Athletics и ВФЛА связан с обвинениями в адрес российского прыгуна Данила Лысенко, который якобы нарушил антидопинговые правила. Ранее World Athletics наложила на ВФЛА штраф в размере пять миллионов долларов за фальсификацию документов прежним руководством федерации. Кроме того, международная организация требует, чтобы ВФЛА возместила затраты в размере 1,31 миллиона рублей. Если ВФЛА исключат из World Athletics, спортсмены из РФ не смогут получить нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.