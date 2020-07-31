Швыткин объяснил, почему новые корабли ВМФ России беспокоят Великобританию

В Великобритании в очередной раз назвали Россию «значительной угрозой» — обеспокоенность Лондона вызвали сообщения о поступлении новых кораблей и судов в состав Военно-морского флота РФ. Депутат Госдумы Юрий Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, чем продиктована позиция Лондона.

Ранее государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон продолжает считать Россию государством, представляющим «значительную угрозу». Соответствующее высказывание содержится в ответе чиновницы на обращение члена палаты лордов Джона Андерсона: тот поинтересовался, как правительство Соединенного Королевства оценивает безопасность Балтийского и Северного морей в контексте сообщений о поступлении 40 новых кораблей и судов в состав ВМФ России.

«Россия по-прежнему является государством, представляющим для Великобритании значительную угрозу. Отслеживание и реагирование на эту угрозу входят в число главных приоритетов министерства обороны», — цитирует ответ Голди RT.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин оценил заявление чиновницы. Парламентарий объяснил, почему новые корабли ВМФ России так беспокоят Великобританию.

«Мы понимаем, что Британия является неким сподвижником, — грубо говоря, придатком США, — и действует, исходя из их посылов. При этом их заявления всегда не аргументированы и без доказательств, если мы вспомним «отравление» в Солсбери и так далее. В данном случае это — звенья одной цепи», — сказал Юрий Швыткин в комментарии ФАН.

Президент России Владимир Путин 26 июля, в ходе главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, сообщил, что в состав ВМФ в 2020 году войдут 40 новых кораблей и судов. Юрий Швыткин напомнил, что РФ действует в соответствии со всеми международными нормами.

«Если же говорить в целом о России, как о военно-морской державе, — мы не скрываем, что у нас появятся новые корабли на различных направлениях: Черноморском, Балтийском и так далее. И это связано прежде всего с теми внешними угрозами и вызовами, которые бросают члены блока НАТО. Мало того, что они проводят учения, — проводят некоторые провокационные действия в отношении нашего государства», — сказал Швыткин.

Западным «партнерам» России вряд ли хочется, чтобы Москва укрепляла свой Военно-морской флот, добавил депутат.