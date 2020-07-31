Володин рассказал о законах, повышающих эффективность строительной отрасли

Москва, 31 июля. Государственная дума в июле приняла законы, которые существенно повысят эффективность работы строительной отрасли и ускорят обеспечение граждан жильем. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Принятые Госдумой в июле законы, направленные на развитие строительной отрасли, позволят достигнуть большей эффективности в обеспечении граждан жильем, развитии транспортной инфраструктуры и создании новых рабочих мест. Поправки в законы, инициированные правительством, снимают многие вопросы, которые не позволяли развиваться более динамично строительной отрасли», — сказал Володин, которого цитирует пресс-служба Госдумы.

Политик напомнил, что Госдума приняла поправки в Градостроительный кодекс, позволяющие при планировании решить вопрос взаимосвязи всех уровней — федерального, регионального и местного. По его словам, власти субъектов получили новые полномочия в реализации вопросов территориального планирования, установления нормативов обеспеченности каждой конкретной территории объектами инфраструктуры. При этом Володин отметил, что региональные власти также смогут наделять органы местного самоуправления полномочиями утверждать правила землепользования и застройки.

Был сокращен срок внесения изменений в документацию территориального планирования с трех до одного месяца, добавил спикер Госдумы. Также, по его словам, упростили процедуру для размещения инженерных сетей в ходе строительства, «теперь не потребуется лишняя документация по планировке территории и дополнительное получение разрешения на строительство, что важно при переносе инженерных коммуникаций».

«Все эти нововведения нацелены на одно — строительство в максимально короткие сроки современных, комфортабельных многофункциональных районов для жизни. Районов, где все удобно и доступно — жилье и работа, школы, детсады и поликлиники, транспортная инфраструктура, возможности для отдыха и проведения досуга для детей и взрослых. Они должны прийти на смену старому и аварийному жилью в городах и районных центрах», — сказал он.

Володин заметил, что в целом с января по июль нижняя палата парламента приняла около пятидесяти поправок в ряд федеральных законов в градостроительной сфере, которые сокращают бюрократические процедуры. Он также рассказал о принятом Госдумой законе о модернизации и расширении магистральной инфраструктуры.

«Закон о модернизации и расширении магистральной инфраструктуры, в первую очередь, позволит ускорить сроки строительства новых железнодорожных магистралей, ведущих на восток нашей страны, и повысить эффективность железнодорожного транспорта. — пояснил он. — После его принятия сокращение сроков подготовки всей необходимой для строительства на БАМе и Транссибе документации удастся сократить, в среднем, до двух лет. Пропускная способность магистралей в этом направлении должна вырасти в полтора раза, что, в частности, даст возможность значительно увеличить экспорт российского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона».

По мнению парламентария, подобные решения, направленные на оптимизацию и упрощение целого ряда процедур в сфере градостроительства, земельных и других отношений, уже эффективно показали себя в Крыму во время модернизации инфраструктуры полуострова.

Напомним, соответствующий закон был одобрен Советом Федерации на пленарном заседании 24 июля.