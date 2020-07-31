Модель из США снялась с голой грудью для Chanel

Вашингтон, 31 июля. Модель Кендалл Дженнер опубликовала через Instagram короткое видео, связанное со съемками для Chanel. Девушка не постеснялась позировать топлес, чем очень обрадовала поклонников.

Ролик сделан в черно-белом формате. Модель там снималась в трусах и колготках. На ней был также пояс с камнями и другими украшениями.

Буквально за 20 часов с момента публикации видео набрало более 2,8 млн «лайков». Фанаты восторгались увиденным, подчеркивая потрясающий вид Дженнер.

Примечательно, что среди поклонников американской модели есть и русскоговорящие. Одна девушка обратила внимание на маленький размер груди Дженнер и пожаловалась, что у нее такая же проблема.

«Ну хоть не у одной меня сиськи маленькие», — написала поклонница.

Один романтично настроенный поклонник написал, что хотел бы подержать модель за руку.

Другой фолловер восхитился красотой девушки, но попросил, чтобы она посмотрела его видео. Соответствующий комментарий он написал несколько раз.