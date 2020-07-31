Жигунов напугал фанатов шуткой про закрытие «Горюнова-2» из-за «бесчинств» Аверина

Москва, 31 июля. Актер и продюсер Сергей Жигунов решил подразнить фанатов сериала «Горюнов-2», заявив о прекращении съемок из-за «бесчинств» исполнителя главной роли Максима Аверина на съемочной площадке.
Продюсерский центр Жигунова снимает популярную военно-морскую трагикомедию. Жигунов показал видео со съемочной площадки, где Аверин жестоко избивает коллег-актеров во время съемки сцены, напугал фанатов шуткой про закрытие «Горюнова-2».
«Принял решение прекратить съемки сериала «Горюнов-2» в связи с непрекращающимися бесчинствами Аверина. Больше не могу рисковать жизнями людей», — в шутку написал Жигунов в Instagram.
Подписчики актера согласились, что Аверин ведет себя как настоящий зверь. Некоторые даже поверили в заявление продюсера.
«Зверь», — написала ingasnegurova.
«Прям Фантомас какой-то», — согласилась tatyana__0811.
«Вы серьезно, это правда?» — уточнила marinayurchenko22.
Фанаты предположили, что устраивающий «бесчинства» Аверин на самом деле ― альтер-эго Жигунова.
«Сдается мне, что Аверин — ваш альтер-эго, Сергей Викторович. Кого-то мне все это безобразие напоминает», — добавила a.len4a.
Примечательно, что нашлись и те, кого шуточная новость о закрытии сериала не огорчила.
«Ну и замечательно. При всем уважении к его коллегам, не воспринимаю его и спектакли с его участием», — призналась tatianamelnikmusic.
Ранее Жигунов рассказал о травме, которую получил на съемках третьего сезона сериала «Горюнов». Ранил знаменитость коллега Максим Аверин. Затем Жигунов показал фото связанного Аверина в постели, пишет Пятый канал.
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