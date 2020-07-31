Виктория Дайнеко оголила грудь на фото

Москва, 31 июля. Победительница «Фабрики звезд-5», певица Виктория Дайнеко вызвала ажиотаж снимком с обнаженной грудью. Она опубликовала фото в социальной сети.

33-летняя Виктория Дайнеко показала себя без белья. На кадре исполнительница предстала в классическом пиджаке и галстуке-бабочке. При этом на певице не было ни блузки, ни даже нижнего белья. Поклонникам понравился смелый образ.

«Чувственная эротика», — написали они в комментариях. «Опасно и горячо», — подчеркнули они.

Ранее певица Виктория Дайнеко спровоцировала слухи о новом романе, опубликовав нежное фото в обнимку с загадочным красавцем. Снимок появился в микроблоге артистки в социальных сетях.

Виктория бережно хранит от посторонних глаз свою личную жизнь и редко делает признания на публике. Известно, что ранее артистка была замужем за Дмитрием Клейманом, но отношения не сложились, и пара распалась. Позднее звезда старалась не выводить своих мужчин в свет, а, возможно, долгое время их у нее и вовсе не было.

Однажды артистка проболталась, рассказав о новых отношениях с мужчиной, ради которого она даже приняла решение стать более хозяйственной. Однако и этот роман быстро сошел на нет. И вот Дайнеко снова публикует фото с мужчиной, которым оказался известные российский модельер Оскар Ренкель. Молодой человек живет в Нью-Йорке, в свое время он был частым гостем на передачах «Битва ресторанов», «Дом-2», «Бородина против Бузовой» и других.