Ди Каприо снимет сериал по роману Хаксли

Москва, 31 июля. Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо экранизирует роман «Остров» английского писателя и философа Олдоса Хаксли.

Ди Каприо выступит исполнительным продюсером сериала «Остров» по одноименному роману Хаксли об утопическом обществе в Индийском океане, передает «Культуромания».

По сюжету романа британский журналист после кораблекрушения оказывается на вымышленном острове под названием Пала. Там были обнаружены богатые запасы нефти. Главная задача журналиста — склонить королеву небольшого государства к заключению контракта на добычу полезных ископаемых с достаточно обеспеченным промышленником.

Главный герой произведения вскоре понимает, что на острове живет общество, которое хочет жить в гармонии с природой и ограничивает технологический прогресс. Основу романа составляют идеи из последней главы Хаксли «Возвращение в дивный новый мир».

Планируется, что съемками сериала будет заниматься компания Appian Way Productions. Она основана Леонардо Ди Каприо.

Ранее голливудский актер признался, что стыдится своей роли в фильме «Кафе» Донс Плам». Актер считает, что эту картину не следует никому смотреть, потому что в ней он плохо сыграл.