В России все готово к появлению золотого крипторубля

Золотая часть золотовалютного резерва России, согласно данным Банка России, достигла к 1 июля 73,921 млн тройских унций (oz), или 2299,2 тонны драгоценного металла на общую сумму 130,79 млрд долларов, если исходить из расчета средневзвешенной цены 1769,32 долл./oz.

31 июля цена золота (правда, не средневзвешенная, а текущая) достигла 1994,6 долл./oz, то есть за месяц она выросла на 12,7%. Таким образом, теперь золотой запас РФ может быть оценен в 147,44 млрд долл. с тенденцией к дальнейшему росту.

Большинство экспертов прогнозировали, что планку в 2000 долл./oz. цена золота может взять к началу сентября, но, как видим, теперь это может случиться на месяц раньше. Впрочем, не будем забегать вперед — посмотрим, что значат эти цифры сегодня.

При обменном курсе нашей национальной валюты к американской в 73,42 рубля за доллар это значит, что монетарным золотом обеспечены почти 10,83 трлн рублей. Согласно данным того же Банка России, на 1 июня агрегат денежной массы М2 в национальном определении составлял 53,068 трлн рублей, а агрегат денежной массы М1 (наличные деньги) — 11,209 трлн рублей.

Иными словами, принципиально Россия хоть завтра может перейти на… золотой рубль и заместить всю наличную денежную массу внутри страны «червонцами» (оставив 10% на серебряную «мелочь» копейками). Конечно, в современных экономических условиях такой необходимости нет и быть не может, но сама возможность, несомненно, впечатляет. К тому же, первичное производство золота в нашей стране в 2019 году превысило уровень в 300 тонн, а рост мировых цен на «царский металл» делает рентабельной его добычу из более бедных месторождений.

Следует также отметить, что центробанки крупнейших экономик мира в настоящее время вовсю разрабатывают цифровые платформы для своих «стэйблкоинов» — электронных денег, сочетающих качества криптовалют с достоинствами полновесных денег из драгоценных металлов. Первой ласточкой здесь оказался Китай, уже запустивший в оборот криптоюань.

Сходные проекты параллельно разгоняются через популярные социальные сети при поддержке глобальных ТНК, в том числе финансовых. В качестве примера можно привести «либру» Фейсбука/Марка Цукерберга или «грам» Телеграма/Павла Дурова. А в свете доверия к таким «стэйблкоинам» размер стоящих за каждым из них золотых запасов может иметь решающее значение.

Есть и другие тренды из мира отечественных финансов, которые могут сойтись с описанным выше в единой фокусной точке. Прежде всего, речь идет о практически повсеместном снижении кредитных ставок. При этом в ряде стран мира она уже перешла в область отрицательных значений, а в США фактически стоит на нуле.

Подключился к процессу и Банк России, недавно снизивший свою ключевую ставку до 4,25% годовых — самого низкого показателя за последнее 30-летие. Все это, в свою очередь, означает расширенное предложение кредитов и быстрый рост монетизации экономики как национального, так и глобального уровня.

Россия здесь долгое время вела сверхосторожную (или, по оценкам ряда экспертов, — сверхжесткую) финансовую политику. Достаточно сказать, что на 1 января 2020 года уровень монетизации российской экономики по агрегату М2 был примерно вчетверо ниже, чем в Японии, втрое ниже, чем в США, и вдвое ниже, чем в Евросоюзе.

Теперь же, по данным Банка России, он растет в диапазоне 2–3% ежемесячно. что, впрочем, все равно очень далеко до темпов эмиссии, заданных центробанками «коллективного Запада» (исключая разве что Японию). Так, американская ФРС с марта увеличила свой баланс на 75%, а ЕЦБ через Эммануэля Макрона продавил программу поддержки экономики Евросоюза примерно в треть «докоронавирусного» объема агрегата М2.

Понятно, что увеличение количества денег в мире на фоне падения объемов производства и потребления должно привести к ощутимому росту инфляции. А это, в свою очередь, неизбежно ведет к активизации целого комплекса финансовых инструментов, призванных замаскировать и сгладить ее проявления. Поэтому ничуть не удивляет появление темы «новых денег» в разных ее вариациях применительно к разным экономикам.

В частности, для российской экономики, с ее чрезвычайно заниженным курсом рубля, весьма привлекательной и по-своему эффективной выглядит стократная деноминация национальной валюты. Она по факту возвратит — уже в рамках рыночной экономики — примерно советские масштабы цен, зарплат и обменного курса к доллару на уровне 60–70 «деревянных» копеек за один «вечнозеленый бакс».

Если, конечно, последний в его нынешнем виде не сойдет с исторической дистанции — вместе с государством, от имени которого он выпускается в оборот.