Путин поручил разработать законопроекты с учетом не внесенных в конституцию поправок

Москва, 31 июля. Правительство РФ по поручению президента Владимира Путина внесет предложения по законопроектам, которые затрагивают важнейшие проблемы. Об этом сообщил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.
Согласно информации, опубликованной на сайте Кремля, Путин дал такое поручение по итогам встречи с членами рабочей группы по поправкам в конституцию, прошедшей 3 июля. Свои предложения кабмин должен представить к 15 декабря, они будут касаться изменения законов с учетом поступивших, но не внесенных в конституцию поправок.
«Будут работать юристы, специалисты, анализировать, что действительно важно, а что нет, насколько это соответствует целям развития», — рассказал о подготовке предложений Песков, отвечая во время брифинга на соответствующий вопрос журналистов.