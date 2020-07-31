Путин поручил разработать законопроекты с учетом не внесенных в конституцию поправок

Москва, 31 июля. Правительство РФ по поручению президента Владимира Путина внесет предложения по законопроектам, которые затрагивают важнейшие проблемы. Об этом сообщил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

Согласно информации, опубликованной на сайте Кремля, Путин дал такое поручение по итогам встречи с членами рабочей группы по поправкам в конституцию, прошедшей 3 июля. Свои предложения кабмин должен представить к 15 декабря, они будут касаться изменения законов с учетом поступивших, но не внесенных в конституцию поправок.