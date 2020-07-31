Солонников объяснил, как Демпартия будет фальсифицировать выборы президента США

В Соединенных Штатах «график» людей, которые при необходимости могут возглавить страну, расписан на 16 сроков вперед. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что Дональд Трамп резко поменял свою позицию относительно переноса выборов президента США из-за эпидемии коронавируса с 4 ноября 2020 года на другую дату. Ранее он заявлял, что это необходимо сделать, чтобы избежать голосования по почте, которое, по его словам, чревато масштабными фальсификациями и вмешательством в избирательный процесс иностранных государств.

«Я хочу, чтобы выборы были в ноябре, но в то же время не хочу ждать еще три месяца результатов, а потом узнать, что все отправленные по почте бюллетени внезапно пропали, а выборы вовсе ничего не значат», — объяснил свою позицию американский лидер.

Солонников заметил, что голосование через почтовые службы действительно чревато фальсификациями — и явно не в пользу Трампа.

«Он будет стараться его нивелировать, что, однако, вряд ли получится, — сказал политолог. — Скорее всего демократы сумеют организовать вброс неконтролируемого количества бюллетеней через почту, используя слаженную систему фальсификаций в штатах, в которых им принадлежит власть. Они уже были в этом неоднократно замечены, так что нет сомнений, что этот механизм будет использован и впредь».

Вместе с тем власти США могли бы рассмотреть вариант проведения очных выборов при соблюдении всех мер предосторожности, используя опыт российского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года или электоральных процедур, прошедших недавно в Польше и во Франции. Однако истинная причина, по которой Соединенные Штаты, скорее всего, не пойдут по этому пути, по мнению эксперта, кроется вовсе не в невозможности обеспечить избирателям противовирусную защиту на участках.

«Разве выполняются сейчас нормы безопасности на массовых мероприятиях в США? — задается вопросом собеседник ФАН. — Важно лишь то, будет или не будет использована под коронавирусным «соусом» уже упомянутая мной политтехнология для обеспечения наилучшего результата демократам. Эпидемия в этом плане будет выступать исключительно в качестве прикрытия».

Солонников напомнил, что пресловутое «голосование по почте» в Соединенных Штатах происходило и раньше, «без всякого коронавируса», когда это было выгодно одной из противоборствующих сторон. Вместе с тем, если выборы президента усилиями администрации действующего главы государства или кого-то еще будут перенесены (например, на год), это не будет означать автоматическое продление полномочий Трампа — 20 января 2021 года он, как и положено, уйдет в отставку, и будет участвовать в выборах как простой гражданин США.