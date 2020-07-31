Звезду сериала «Кармелита» Жемчужную госпитализировали в Москве

Москва, 31 июля. Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали в одну из московских больниц. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По предварительным данным, актрисе стало плохо 30 июля — у Жемчужной повысилось давление, и сильно заболела голова. Дочь артистки Ольга подтвердила, что ее мать действительно находится в больнице, уточнив при этом, что сейчас с Жемчужной все в порядке. Как оказалось, у актрисы иногда повышается давление из-за возраста.

Екатерина Жемчужная родилась в марте 1944 года в Туле в семье артистов. Она обучалась актерскому мастерству в студии театра «Ромэн», а также в ГИТИСе.

Впервые Жемчужная появилась на экране в роли Зорицы в фильме «Вечный зов». Кроме того, артистка сыграла цыганку Карму в «Карнавале» и исполнила роль Земфиры в кинокартине «Где находится нофелет?».

Многим зрителям Жемчужная знакома по сериалам. Например, она исполнила роль Розы Саппоро в сериале «Кармелита. Цыганская страсть», а также снялась в «Королеве Марго» и «Обручальном кольце».

Обычно Жемчужная воплощает на экране цыганок. В 1999 году актрисе присвоили звание народной артистки России. А в этом году он получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».