Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне не нарушали закон

Москва, 31 июля. Россияне, которых задержали в Белоруссии, являются сотрудниками частного охранного предприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, граждане России направлялись транзитом через Минск в Стамбул, но опоздали на самолет, поэтому временно остались в Белоруссии. Они никак не связаны с политическими событиями в Белоруссии. Песков обратил внимание, что ничего противозаконного граждане РФ не совершали.

Напомним, что накануне российский МИД также подчеркивал, что граждане РФ направлялись в Турцию через Минск. У них при себе были все документы и авиабилеты, подтверждающие намерение лететь в Стамбул.