Крупное ДТП унесло жизни 10 человек, ехавших на отдых в Крым: что известно к этому часу

Крупная авария в Крыму унесла жизни десяти человек, которые отправлялись на отдых из Краснодара, еще восемь человек пострадали, таковы данные на пятницу, 31 июля. Федеральное агентство новостей собрало все, что известно к этому часу о трагедии на трассе «Таврида». Эту дорогу недавно отремонтировали, но крымчане по-прежнему иногда называют ее «трассой смерти».

19 пассажиров и водитель

Трагедия произошла рано утром 31 июля на трассе «Таврида» в Белогорском районе Республики Крым, на участке Керчь — Симферополь. Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, который вез отдыхающих из Краснодара в Крым, по предварительным данным, уснул за рулем и врезался в стоящий на обочине грузовик КАМАЗ с прицепом. Всего в микроавтобусе находилось 18 человек, позже выяснилось, что из Краснодара выехало на одного человека больше. Одна из пассажирок, на ее счастье, сошла в Керчи.

При аварии восемь человек (в том числе водитель) погибли на месте, еще двое скончались позже в больницах. Среди погибших и пострадавших есть дети. Все выжившие получили травмы и ранения различной степени тяжести, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Сообщается, что среди пострадавших — молодая беременная женщина, которую, как и остальных пассажиров, сначала доставили в больницу Белогорска, а затем экстренно переправили санитарной авиацией в Перинатальный центр Симферополя. Срок ее беременности не сообщается.

Кроме того, в больницы Симферополя из Белогорска были направлены еще четверо раненых, один из которых позже скончался, тем самым увеличив число погибших до десяти человек. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести. В центральной больнице Белогорска на данный момент остаются трое пострадавших, один — в тяжелом состоянии.

Двое детей, находившихся в злополучном микроавтобусе, были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказали амбулаторную помощь. Законный представитель несовершеннолетних отказался от их госпитализации.

На месте ДТП продолжаются следственные действия.

Опубликовано видео с места ДТП в Крыму

Несколько видеозаписей появилось с места аварии в Крыму, унесшей жизни десяти человек. На кадрах, опубликованных в соцсетях и СМИ, виден микроавтобус Mercedes Sprinter с разбитой передней частью и грузовик КАМАЗ, с которым произошло столкновение. На некоторых кадрах запечатлены сотрудники полиции и экстренных служб.

МВД по Республике Крым публикует кадры ДТП на трассе «Таврида», где погибли девять человек.



По предварительным данным, водитель маршрутного микроавтобуса уснул за рулём и влетел в грузовик pic.twitter.com/8EchUuXDLV — Romanov Mihail (@RomanovMihail) July 31, 2020

Два уголовных дела

По факту ДТП в Крыму Следственное управление МВД по Крыму возбудило два уголовных дела. Первое — по пятой части статьи 264 УК РФ: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Второе — по статье 238 УК РФ: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей». Расследование трагедии взято под особый контроль.

Список погибших

Телеканал РЕН ТВ опубликовал предварительный список погибших в ДТП в Крыму.

Владимир М., 1971 г. р. (водитель микроавтобуса), Галина Л., 1959 г. р., Татьяна Р., 1976 г. р., Подросток 2003 г. р., Елена Ш., 1969 г. р. Борзова А, 2000 г.р., Гончарова Е., 1953 г.р.

Поскольку уже известно о десяти погибших, список, к сожалению, будет пополняться.

Глава Крыма выразил соболезнования

Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил глубокие соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым и заявил, что для помощи пострадавшим в ДТП задействованы все силы и ресурсы.

«Наши врачи делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим, задействованы все необходимые силы и ресурсы», — написал Аксенов в Facebook.

Что известно о водителе

Водитель попавшего в ДТП в Крыму микроавтобуса, предположительно, работал нелегально, сообщает ТАСС. Об этом изданию заявил министр транспорта Крыма Сергей Карпов. При этом, по словам Карпова, грузовик в момент аварии, возможно, двигался (ранее сообщалось, что КАМАЗ стоял на обочине. — Прим. ФАН).

«Мы предполагаем, что это нелегальный перевозчик, который перевозил людей из Краснодара в Севастополь. Он выехал ночью, видимо, уснул за рулем и столкнулся с КАМАЗом. Предположительно, [в момент столкновения] грузовик находился в движении», — заявил Карпов.

Чиновник указал, что количество людей, находившихся в микроавтобусе, уточняется — от 18 до 19 человек (позже появилась информация, что из Краснодара выехали 19 человек, но одна пассажирка вышла в Керчи).

«Откуда были люди, выясняется. Автобус имеет регистрацию в Краснодаре», — сообщил Карпов.

По информации издания, на автовокзалах Краснодара и Севастополя сообщили, что попавший в ДТП микроавтобус не выполнял официального рейса. Ространснадзор в Крыму начал проверку местного перевозчика, которому принадлежит попавший в аварию микроавтобус.