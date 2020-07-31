Песков сообщил, что Козак не заявлял о сворачивании переговоров по Украине

Москва, 31 июля. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак не заявлял о сворачивании переговоров по урегулированию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил и, если это утверждается, это является передергиванием», — сказал представитель Кремля, комментируя письмо Козака коллегам по «нормандскому формату».

Также Песков подчеркнул, что Москва остается приверженной минским договоренностям. По словам пресс-секретаря главы государства, комплекс мер, разработанных в Минске, является безальтернативной базой для поиска путей урегулирования внутриукраинского конфликта.

Ранее Козак направил представителям Украины, Франции и ФРГ письмо, в котором заявил о неэффективности переговоров в «нормандском формате». Замглавы администрации президента призвал действовать прагматичнее и смелее, передает Infox.ru. При этом в некоторых СМИ появились сообщения, что Козак в письме якобы заявил об отказе России от дальнейшего участия в переговорах по Донбассу.