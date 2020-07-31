В Кремле ожидают освобождения задержанных в Белоруссии россиян

Москва, 31 июля. Российские власти обеспокоены задержанием граждан РФ в Белоруссии и ожидают их скорейшего освобождения. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, вызывает беспокойство отсутствие консульского доступа к россиянам.

«Мы весьма обеспокоены тем, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным россиянам, надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время», — отметил Песков.

Он также добавил, что Минск до сих пор не предоставил данных, которые бы обосновывали задержание граждан РФ, что «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».