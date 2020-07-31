Песков сообщил, что Путин и Лукашенко не общались после задержания россиян в Белоруссии

Москва, 31 июля. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не контактировали после задержания россиян на территории республики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Контактов двух президентов не было, они пока не созванивались», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также отметил, что в настоящее время все необходимые контакты осуществляются по линии Министерства иностранных дел РФ и посольства России в Минске.

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва обеспокоена задержанием граждан РФ в Белоруссии и ожидает их скорейшего освобождения.