Леонид Пасечник рассказал об оптимизации сферы высшего образования в ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал о реорганизации высшего образования, причинах ее проведения, преимуществах оптимизации и изменениях, которые будут введены в результате. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

— Леонид Иванович, сегодня мы встретились для того, чтобы поговорить о вопросах оптимизации высшего звена образования Луганской Народной Республики. Расскажите, почему возникла необходимость изменений в сфере высшего образования?

— В ходе анализа деятельности высших учебных заведений, деятельности министерства образования нами было принято решение о необходимости проведения реорганизации высшего образования. Здесь есть несколько составляющих. Первая из них: мы увидели, что в большинстве высших учебных заведений нашей республики имеются дублирующие специальности. Это экономисты и юристы. Мы считаем, что это неправильно. Наверное, их должен готовить один, максимум два вуза. Второй момент: мы получили информацию от министерства образования о том, что на пять тысяч выпускников школ в этом учебном году было зарезервировано во всех наших высших учебных заведениях порядка восьми тысяч бюджетных мест. Данная ситуация говорит о том, что практически конкурс на поступления в высшие учебные заведения у нас отсутствует. В результате отсутствия конкурса, первое, у нас практически поступают все, кто хотят, и, соответственно, падает уровень высшего образования. Второе: в погоне за высшим образованием мы начали терять среднее профессиональное образование.

Третий момент, на который мы обратили внимание, — это создание в некоторых вузах специальностей, которые не востребованы на территории республики. Когда у нас не хватает специалистов среднего звена: у нас нет шахтеров, у нас нет металлургов, у нас нет электросварщиков, водителей, комбайнеров и так далее, зато у нас есть «ландшафтный дизайн». Из доклада того же министерства образования следовало, что, если бы мы в этом году не начали реорганизацию высшего образования, на следующий год мы вынужденно закрыли бы девять средних профессиональных образовательных учреждений ввиду отсутствия там студентов.

Все шли получать высшее образование, но при этом работать было некому! Я считаю, это неправильный подход к системе образования. И поэтому, посоветовавшись с правительством, мы приняли решение о целесообразности и необходимости проведения реорганизации высшей школы образования.

— По какому принципу проходит оптимизация и какие изменения произойдут?

— Оптимизация прежде всего коснется профильности вузов. В Педагогическом университете (Луганский государственный педагогический университет. — Прим. ФАН) остались все специальности, которые связаны с педагогической деятельностью, то есть этот вуз остается гуманитарным и он готовит специалистов гуманитарной отрасли. Поэтому, все, что было связано с какими-либо техническими дисциплинами, должно быть переведено в Университет имени Владимира Даля (Луганский национальный университет (ЛНУ) имени Владимира Даля. — Прим. ФАН). Остальные вузы занимаются практически своей деятельностью. То есть Сельскохозяйственный университет (Луганский национальный аграрный университет (ЛНАУ). — Прим. ФАН) готовит специалистов в сельском хозяйстве, медицинский (Луганский государственный медицинский университет (ЛГМУ) имени Святителя Луки. — Прим. ФАН) — врачей, Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского готовит специалистов в области культуры, и Донбасский государственный технический институт — специалистов в области горнодобывающей промышленности.

Поэтому мы оставим все на своих местах. Также это, безусловно, сокращение дублирующих специальностей. И третий момент: безусловно, нам необходимо создать конкурс для того, чтобы возможность поступить в высшие учебные заведения и получать высшее образование имели одаренные дети, которые трудолюбивы, которые стремились к учебе, к знаниям и которые могут быть достойными представителями и получить достойное высшее образование. Я не готов сейчас сказать, насколько мы сократим бюджетные места, но это однозначно будет сделано, потому что конкурс должен быть.

— Вы сказали о сокращении бюджетных мест. Как это отразится на студентах, которые уже учатся на бюджетной основе?

— Оснований для переживаний и волнений абсолютно никаких нет. Те, кто учится сегодня на бюджете, те, кто сегодня окончил первый курс и по любимой специальности, будут иметь возможность абсолютно спокойно по этой же специальности и находясь на бюджете окончить учебное заведение.

— Какие в целом преимущества дает оптимизация высшего образования?

— Я считаю, что основная цель и задача, которые мы преследуем, — повысить качество и уровень высшего образования. Убирая невостребованные специальности, задвоение этих специальностей, создавая конкурсную основу для поступления в вузы, я уверен в том, что мы поднимем качество и престиж нашего высшего образования. При этом мы возобновим работу наших средних профессиональных образовательных учреждений и республика получит тех специалистов, в которых она сегодня нуждается. Высвободившиеся денежные средства от экономии бюджетных мест будут направлены на поддержание и восстановление материально-технической базы наших высших учебных заведений.