Названы самые популярные покупки россиян на AliExpress

Москва, 31 июля. Россияне стали на 80% чаще покупать фитнес-браслеты, умные часы и аксессуары для своих смартфонов. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «AliExpress Россия».

Отмечается, что в июне большим спросом у россиян пользовались портативные аудио- и видеогаджеты, аудио- и видеотехника для дома. Покупатели отдавали предпочтение брендам-производителям носимых девайсов Xiaomi, Huawei и Honor, а также Amazfit.

Эксперты связывают повышенный спрос с завершением режима самоизоляции. Так, продажи фитнес-браслетов, гарнитур и наушников в начале лета выросли на 80%.

Отмечается, что россияне буквально сметали с полок магазинов наушники, покупки товаров из этой категории выросли почти на 30%. Самыми популярными стали компактные беспроводные модели-вкладыши от Apple, Huawei и Xiaomi, передает «Ридус».

Среди россиян также стабильно повышенным спросом пользуются смартфоны. Лидерами по количеству заказов на AliExpress в июне стали модели: Xiaomi Redmi Note 9, Honor 10i 128 GB, Xiaomi Redmi 7A RU 32GB.

Кроме того, россияне активно покупали технику для дома. Самыми продаваемыми названы пылесосы и кофемашины от компаний Bosch, Redmond и ILife.

Ранее ФАН сообщал, что китайские смартфоны Huawei впервые стали самыми продаваемыми на планете, компания стала лидером по итогам второго квартала текущего года. Отмечается, что с апреля по июнь было куплено более 55 миллионов гаджетов этой марки. Однако этот показатель на 5% оказался меньше прошлогоднего, но Huawei все равно обошел южнокорейскую компанию Samsung Electronics,