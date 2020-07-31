Тутова: Школы не готовы провести обязательный ЕГЭ по иностранному языку в 2022 году

Министерство просвещения России признало нецелесообразным введение обязательного Единого государственного экзамена по иностранному языку для школьников. Согласно проекту, обязательными предметами итоговой аттестации останутся русский язык и математика.

Я поддерживаю такое решение министерства, оно отвечает запросу общественности, и это не простые слова.

Эта идея в России обсуждается уже давно. И учителя, и родительская общественность постоянно выступали с предложением перевести экзамен по иностранному языку из категории обязательных в категорию «по выбору».

Общественный совет регионального партпроекта ЕР «Новая школа» в Ростовской области, координатором которого я являюсь, еще в конце 2019 года проводил большое общественное обсуждение в субъекте о возможном введении ЕГЭ по иностранному языку в качестве обязательного.

Я убеждена, что изучать иностранные языки необходимо. Однако учителя и родители считают, что образовательная система нашей страны не будет готова к ЕГЭ по иностранному языку к 2022 году.

Наши школы сегодня испытывают нехватку около 15% преподавателей. При этом основная часть из них — учителя иностранных языков. Для того, чтобы сдать ЕГЭ, нужно знать язык на высоком уровне В-2: то есть, уметь устно изъясняться, общаться не только на бытовые, но и на специфические темы.

На сегодняшний день 60% средних образовательных учреждений в России — это сельские школы. У многих выпускников таких школ в будущем нет потребности в использовании иностранного языка. Поэтому введение обязательного экзамена по этому предмету при существующих проблемах с его преподаванием может закрыть выпускникам сельских школ дорогу в ведущие университеты.

Отсутствие государственной стратегии развития образования — еще одна причина, по которой невозможно ввести обязательный госэкзамен по иностранному языку. Об этом говорят многие эксперты. Из стратегии должно складываться понимание необходимости обязательной сдачи ЕГЭ или введения другой формы экзамена по иностранному языку. Тогда мы сможем просчитывать, к какому году можно обеспечить качественную подготовку. Либо в образовательных приоритетах есть другие предметы.

По мнению многих педагогов и родителей, обязательным можно сделать экзамен по истории, а иностранные языки — сдавать исключительно добровольно.

Поэтому я считаю, что в 2022 году ЕГЭ по иностранному языку невозможен. Проблема кроется еще и в том, что необходимый комплекс мер для введения этого экзамена изначально не был осуществлен.

Следовало бы обеспечить образовательные учреждения квалифицированными преподавателями для получения качественного образования, необходимым оборудованием, которого сегодня также нет, бюджетными деньгами для закупок. Пока вынуждена констатировать, что проблем еще достаточно много.