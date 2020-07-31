Захарова рассказала, как пандемия объединила россиян

Москва, 31 июля. Пандемия коронавирусной инфекции позволила различным представителям российского общества осознать, что такое настоящее единство. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова на церемонии награждения волонтеров, оказывавших помощь в период пандемии.

По словам дипломата, пандемия объединила в порыве добрых дел многих россиян. Как уточнила Захарова, самому старшему волонтеру — около 50, самому младшему — 12.

«Это время дало нам возможность почувствовать, что такое настоящее единство. Это время могло нас разъединить, но, как видите, оно многих из нас объединило. Так получилось, что хорошие дела позволили нам всем объединиться», — подчеркнула она.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал борьбу с коронавирусом настоящим экзаменом на человечность. По мнению главы государства, в дни таких испытаний каждый показывает, кто он такой на самом деле, на что он способен. Путин обратил внимание, что добровольцы и волонтеры помогают обществу по зову сердца, и это самое дорогое, что может быть. При этом имена и фамилии этих людей подчас остаются никому неизвестны.

По его словам, самоотверженность волонтеров доказывает то, что для россиян человеческая жизнь, здоровье и будущее людей стоят превыше всего. Он обратился к участникам встречи с благодарностью, заявив, что их работа вызывает и гордость, и безграничное уважение.