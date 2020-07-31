Минск передал Украине список задержанных в Белоруссии россиян

Киев, 31 июля. Минск передал Киеву список россиян, которые были задержаны в Белоруссии 29 июля. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», — сказал он.

Кулеба уточнил, что сейчас украинские правоохранители работают над списком. По словам министра, всех задержанных проверят на предмет украинского гражданства. Кулеба отметил, что в его стране нет возможности оформить второе гражданство, поэтому все, у кого есть украинский паспорт, являются гражданами страны.

Напомним, 29 июля белорусское агентство «Белта» сообщило, что под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным российского МИД, граждане РФ въехали в Белоруссию официально и следовали через страну транзитом.

Также ранее появились сообщения, что среди задержанных есть граждане Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

Как отметил старший научный сотрудник Института философии Академии наук РБ и политолог Алексей Дзермант в беседе с телеканалом «360», задержание группы россиян вряд ли приведет к переносу президентских выборов в Белоруссии.